Studentul marocan suspect de crima de la Iasi, va ajunge la Socola

Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul principal in cazul dublei crime din Iasi, iese din arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Nu va fi pus in libertate, ci ar urma sa ajunga la Institutul de Psihiatrie "Socola". Procurorii vor sa afle daca marocanul a avut sau nu discernamant.Anchetatorii au hotarat ca Ahmed Sami El Bourkadi sa fie internat pentru o perioada la Institutul de Psihiatrie "Socola" pentru a fi expertizat in cadrul comiei de expertiza medico-legala psihiatrica,