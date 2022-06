Studentul spaniol omorat de masina in Copou, concluzii oficiale: soferita s-a uitat prea mult in oglinda

Accidentul mortal petrecut in Copou anul trecut, in urma caruia un student spaniol a fost ucis, a fost provocat de privirea prea indelungata a soferitei in oglinda. Combinat cu viteza excesiva, gestul a avut ca urmare un accident deosebit de grav, dar care putea fi evitat cu usurinta.La sfarsitul lunii septembrie 2021, Veronica Iacobet se afla la volanul unui Volvo XC 60, deplasandu-se dinspre Fundatie spre Rond Copou. In masina se mai afla o prietena a soferitei, pe care aceasta voia sa o ... citeste toata stirea