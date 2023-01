Studiu: In ce cartier intentioneaza iesenii sa cumpere un apartament sau sa stea cu chirie? Preturi comparative

Cel mai cautat cartier din Iasi, atat pentru inchirierea, cat si pentru cumpararea de apartamente, este Tatarasi, potrivit unui studiu realizat de Imoradar24.ro, platforma care face parte din grupul Imobiliare.ro. Chiria medie lunara pe care clientii se asteapta sa o plateasca in acest cartier este de 287 de euro, in timp ce pretul mediu pe care clientii sunt dispusi sa il plateasca la cumpararea unui apartament in Tatarasi este de 59.000 de euro. Este un top care arata punctele unde se ... citeste toata stirea