Subprefectul judetului Iasi, Marian Grigoras si-a dat demisia miercuri, 1 noiembrie. In locul sau ar putea fi numit consilierul judetean din partea PNL, Costel Dolachi. "Mi-am inaintat demisia din functia de subprefect al judetului Iasi.Din decembrie 2019 si pana in ianuarie 2022 am ocupat functia de prefect al judetului Iasi. Am traversat unul dintre cele mai tulburatoare evenimente istorice - pandemia COVID-19. Am facut echipa cu toate institutiile implicate si am trecut impreuna prin ... citeste toata stirea