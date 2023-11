Subprefectul Marian Grigoras, sustinut de PNL pentru aceasta functie, a anuntat astazi la pranz, prin intermediul retelelor de socializare, ca a demisionat din functie.Acesta nu a numit motivul pentru care a demisionat, dar in mediul politic se vorbea de cateva zile de un astfel de gest previzibil, dupa ce Grigoras a fost subiectul unor articole de presa in care aparea in ipostaze sexuale alaturi de o tanara, functionar avansat de PNL in ultimii ani in mai multe posturi din administratia ... citeste toata stirea