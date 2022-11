Suceava bate Iasul de departe la turism. Apartamentele si camerele oferite la inchiriat in Iasi nu au cautare

Desemnat in acest an Destinatia turistica de weekend a anului, Iasul nu a reusit sa convinga turistii cu apartamentele si camerele de inchiriat oferite acestora, in primele noua luni ale anului. Dupa numarul vizitatorilor romani sositi in Iasi in primele trei trimestre din 2022, judetul se claseaza pe locul 8 din 42. Iar strainii au fost inca si mai putin dornici sa se cazeze in apartamente sau camere din Iasi. Potrivit datelor de la Institutul National de Statistica, doar 531 de straini au ... citeste toata stirea