Suferinta unui copil de 6 anisori: de la un accident banal, la confruntarea cu un inamic necrutator

Un accident banal a dezvaluit o boala crunta pentru un copil de numai 3 anisori. Matias a cazut de pe scari in timp ce se juca impreuna cu alti copii si s-a ales cu un ochi vanat.Parintii s-au alarmat si l-au dus la medic. Pentru ca totul s-a intamplat in timpul pandemiei, asteptarea pentruprogramare si diagnostic a fost o incercare grea. Dupa investigatii intense, medicii au descoperit o tumora de aproximativ 3,5 cm in creierul copilasului. Diagnosticul a fost coplesitor: Sarcom Ewing, un ... citește toată știrea