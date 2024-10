Suicidul a devenit a patra cauza de deces in randul tinerilor!

* "15% dintre adolescenti se confrunta cu o afectiune mintala. Astfel, s-a ajuns ca sinuciderea sa fie a patra cauza de deces in randul celor cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani. Nu putem spune cu exactitate de ce depresia si anxietatea sunt atat de frecvente in zilele noastre si nu exista explicatii pentru mecanismul suicidului, care devine un fenomen atat de frecvent in special in randul tinerilor si in randul copiilor",transmitedr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru in cadrul ... citește toată știrea