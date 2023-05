Primul spectacol din iunie la Opera Nationala Romana din Iasi are loc in prima zi a lunii. De Ziua Copilului, teatrul liric iesean va oferi publicului apreciatul musical "Sunetul muzicii", de Richard Rodgers. Reprezentatia de maine va avea loc in Sala Mare, cu incepere de la ora 18:30. Interpreteaza solistii, Orchestra, Corul, Corul de Copii si Baletul Operei Nationale Romane Iasi.Opera Iasi are un program intens in prima jumatate a lunii ... citeste toata stirea