Sunt in stare politicienii locali sa negocieze cu Guvernul mutarea Penitenciarului din Iasi?

Grupul Bahlui.ro a organizat miercuri seara o dezbatere referitoare la posibilitatea relocarii penitenciarului din Iasi, in contextual in care in Consiliul local se cere trecerea unui proiect prin care, dimpotriva, s-ar autoriza extinderea cladirii actuale a institutiei. Discutiile au fost deschise de Pedro das Neves, un expert canadian in probleme de acest gen, care a prezentat o fascinanta descriere a mai multor relocari de penitenciare in lume. A trecut in revista cazuri de puscarii ... citeste toata stirea