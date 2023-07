Cursele metropolitane efectuate de CTP au adus profit companiei in prima parte a anului. Operatorul de transport public a inregistrat venituri mai mari decat cheltuielile, in fiecare comuna unde a exploatat trasee in perioada ianuarie - mai 2023.Conform raportului Consiliului de Administratie a CTP, compania a incasat, in total, 6,1 milioane lei si a cheltuit 5,5 milioane lei, fiind inregistrat un profit de peste 620.000 lei.In perioada mentionata, CTP a efectuat transport public pe 12 rute ... citeste toata stirea