Suparat ca nu e lasat sa se spanzure, un iesean a sarit cu toporul la politisti

ceva mai devreme, dupa ce a baut doi litri de visinata, a stropit cu benzina prin casa si a incercat sa dea foc locuintei * ii era ciuda ca nevasta si nora au plecat la cumparaturi, el ramanand singurDe felul sau, Sergiu C. (46 de ani) din Comarna e un om linistit si muncitor, deloc prieten cu alcoolul. Dar miercurea trecuta a facut-o lata si acum incepe sa suporte consecintele. Daniela, nevasta-sa, plecase cu nora in oras, la cumparaturi, baiatul era la niste prieteni, ramasese singur in ... citeste toata stirea