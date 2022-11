SUPER CONCURS IASAH! EDIEsIA I

In perioada 17-20 noiembrie 2022, Hotelul Moldova din Iasi a gazduit prima editie a Cupei IASAH, cu participarea a 365 sportivi.S-au desfasurat 4 competitii: Cupa IASAH Open A U2400 pentru sportivi cu rating mai mic de 2400,Cupa IASAH Open B pentru sportivi sub 12 ani, Cupa IASAH Open C Blitz si Cupa IASAH Open D dedicata amatorilor.La Cupa IASAH Open A au participat 115 sportivi, campion Gheorghiu Calin de la CS Sergentul Vaslui, cu 6,5 puncte din 7 posibile, locul II Alexandru Calin - 6 ... citeste toata stirea