Supravietuitoarea gravida de la Baltati isi face bagajul: ea si baietelul nascut vor fi externati

Maria B., femeia care a fost implicata in accidentul care a avut loc marti la Baltati si care a nascut un baiat sanatos in aceeasi zi, va putea pleca zilele urmatoare acasa.Medicii de la Maternitatea "Elena Doamna", unde se afla atat mama, cat si copilul, spun ca starea lor este una buna. Desi mama este COVID pozitiva, ea va putea pleca acasa, in izolare. "Fiind o nastere naturala, ar putea sa plece dupa trei-patru zile, depinde si de starea copilului. Daca pacienta are conditii de izolare, ... citeste toata stirea