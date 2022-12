Surpriza de care a avut parte mijlocasul argentinian cand s-a mutat la Iasi: "La mine acasa, e nebunie, oamenii si-au pierdut busola. Pe cand aici..."

Julian Marchioni, mijlocasul Iasiului, a povestit pentru Libertatea ce a sesizat in primele luni in capitala Moldovei si face o comparatie cu situatia din tara natala. Pentru 2023, sud-americanul a marturisit ca vrea sa invete limba romanaJulian Marchioni, 29 de ani, a sosit in vara la Iasi, la Poli, echipa ce are cel mai mare buget din istoria ligii secunde romanesti, doua milioane de euro, si are ganduri mari de afirmare in Moldova. Nu doar sa readuca echipa in primul esalon, dar si sa ... citeste toata stirea