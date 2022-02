Surpriza de la videochat: a dat peste fiica sa minora. Rezultatele anchetei

Videochat scandalos la Uricani, cu o minora. O eleva de nici 15 ani a plecat de acasa in 2020, fiind apoi racolata de o tanara de 19 ani, pentru videochat. Au inceput cu partide in trei, cu iubitul tinerei. Ulterior, in scena au mai aparut doua fete: s-a trecut la jocuri erotice tot mai avansate intre ele, fetele impartind banii. Totul s-a terminat cand tatal minorei a vazut inregistrari cu fiica sa: i-au fost trimise de rude plecate in Italia, din Romania, imaginile live nefiind disponibile. ... citeste toata stirea