Surpriza - Mihai Chirica, un nou proces: hartuire. In context, filaj si presiune psihica

Ca si cum cele cinci dosare penale pe care le are deja nu i-ar fi adus destula bataie de cap si nopti nedormite, primarul s-a ales pe deasupra cu un nou proces in instanta. Cea care ar trebui sa-i fie cel mai apropiat colaborator in activitatea edilitara, secretarul general al municipiului, i-a facut acestuia plangere la instanta. Juristul Denisa Ionascu cere judecatorilor sa il oblige pe primar sa-i respecte demnitatea in munca si sa inceteze hartuirea morala asupra ei. In sesizare, aceasta ... citeste toata stirea