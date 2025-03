Surpriza uriasa pe piata muncii. In doua judete din Moldova se castiga mai bine decat in Iasi

* cu 209.231 persoane cu contract de munca, Iasul ofera un salariu mediu brut de 6.691 lei (in jur de 3.900 lei net lunar), cu mult sub nivelul inregistrat in Bucuresti - 9.633 lei (peste 5.600 lei net), Cluj - 8.406 lei (4.900 lei net) sau Timis - 7.954 lei (peste 4.600 lei net) * surprinzator, Iasul a fost devansat, in ultimele luni, de Bacau - 6.863 lei (4.000 lei net) si Galati - 6.752 lei (3.950 lei net), alte cateva judete aflandu-se la foarte mica distanta in spate * in topul national al ... citește toată știrea