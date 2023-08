Salariile managerilor din Iasi nu au crescut substantial fata de anul anterior, in multe cazuri diferentele fiind doar de cateva sute de lei lunar. Zestrea acestora este insa consistenta, in materie de masini, case sau terenuri, chiar si obiecte de arta sau bijuterii de zeci de mii de euro. Un aspect interesant este ca majoritatea conducatorilor spitalelor din Iasi fie nu vor sa economiseasca banii, tinandu-i in banci, fie prefera sa iti tina cash sau nu au economii deloc. Conform legii, se ... citeste toata stirea