Surprize pentru copii, la Palas: Andrei Pavel, Cezar Cretu si Andreea Mitu vin sa joace tenis cu cei mici

Surprize pentru copii, la Palas: Andrei Pavel, Cezar Cretu si Andreea Mitu vin sa joace tenis cu cei miciLumea minunata a copiilor va fi in acest weekend la Palas, unde prichindeii vor avea parte de activitati interactive, concerte si multe surprize. Tenismenii Andrei Pavel, Cezar Cretu, Andreea Mitu vor fi prezenti in parcul Palas si vor juca tenis cu cei mici, in cadrul unor demonstratii. In acelasi timp, muzica va rasuna in intreg arealul pentru ca talentatii copii de la Palatul Copiilor ... citeste toata stirea