Surprizele de la Classix Festival

Cea de-a IV-a editie a Classix Festival are loc la Iasi in perioada 26 februarie - 4 martie 2023. Iesenii se vor putea bucura din nou de experienta unui concert de muzica clasica adaptat publicului contemporan. La Casa de Cultura a Studentilor din Iasi, in Sala Gaudeamus, de la ora 19.00, pe 27 februarie si pe 1 martie vor avea loc concertele "Balkan Spirit" si "Innuendo"."Intr-o viata cotidiana in care deseori alergam in desert, Classix este mirajul in care ne putem izola gandurile si ... citeste toata stirea