Surprizele din topul firmelor iesene! Cati bani au facut cele mai tari companii anul trecut

"Ziarul de Iasi" a realizat un clasament al celor mai mari 20 de companii din judetul Iasi in functie de cifra de afaceri obtinuta anul trecut. In total, afacerile raportate in 2021 de aceste firme au crescut cu 18% comparativ cu anul precedent, ajungand la 6,93 miliarde de lei (1,40 miliarde de euro), fata de 5,78 miliarde de lei (1,19 miliarde de euro) in 2020. Patru firme din Top 20 care fac cei mai multi bani pe piata locala au actionari straini, iar trei sunt detinute de stat, restul fiind ... citeste toata stirea