Inspectorul Ioana Bogdan de la Inspectia Judiciara a propus promovarea actiunii disciplinare fata de procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al CSM, in urma scandalului din trafic pe care l-a avut in luna mai cu politia, in judetul Iasi, au declarat pentru site-ul G4media.ro surse judiciare.Decizia inspectorului judiciar urmeaza sa fie confirmata de catre conducerea Inspectiei Judiciare.CITESTE SI: VIDEO: Procurorul Horodniceanu se comporta necontrolat, dupa ce a fost oprit in trafic ... citeste toata stirea