Suspectul principal in dubla crima de la Iasi, declaratii in fata anchetatorilor. "L-am vazut pentru prima oara plangand"

Potrivit avocatei lui Ahmed Sami El Burkadi, suspectul si-a sustinut nevinovatia si a dat detalii despre activitatile din intervalul 8-10 decembrie 2021. Marocanul le cere procurorilor sa contacteze firma de taximetrie Uber, cu sediul in San Francisco, SUA. Studentul marocan Ahmed Sami El Burkadi, suspectul principal in cazul dublei crime comise in Iasi la sfarsitul anului trecut, a fost audiat luni, 7 februarie, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. Sunt primele declaratii ... citeste toata stirea