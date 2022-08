Suspiciune de scarlatina la fetita de 6 ani. Copilul a fost internat la Infectioase Iasi

La spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi a fost internata o fetita care prezinta semne clinice de infectare cu scarlatina.Fetita a fost admisa in unitatea medicala prin transfer interclinic de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii, "Sf. Maria".Se afla in a treia zi de boala, conform spuselor mamei. La internare prezenta febra 38.9 grade Celsius, frisoane, odinofagie (durere in gat), disfagie( dificultate la inghitire), cefalee, durere abdominala difuza.La nivelul ... citeste toata stirea