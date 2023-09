Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii a afirmat ieri ca Partidul Social Democrat sustine constructia Institutului de Boli Cardiovasculare (IBCV) de la Miroslava, dimensionat insa, nevoilor pacientilor din Moldova!"Iasul are nevoie de Institut de Boli Cardiovasculare, insa acesta, trebuie sa fie dimensionat in asa fel incat sa raspunda nevoilor cetatenilor si conditiilor de finantare din Fonduri Europene. Ministerul Sanatatii va sprijini in acest sens dezvoltarea institutului, care de altfel ... citeste toata stirea