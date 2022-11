Sute de brazi montati in Iasi pentru Sarbatorile de Iarna. Bradul cel mare va avea 12 metri inaltime

Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. SC Servicii Publice SA Iasi (SPI) urmeaza sa monteze in municipiu brazi de diferite dimensiuni in centre de cartiere si locuri publice, dar si brazi mai mici pentru diferite institutii de invatamant."Am achizitionat in total in jur de 800-900 de brazi mai mici si mai mari pentru a-i expune in oras. Sunt in total 14 brazi mari care o sa se puna la centrele de cartier si primarii, iar brazii mai mici in ghivece vor fi montanti la scoli, ... citeste toata stirea