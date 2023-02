Sute de cladiri din Iasi, in pericol sa cada la primul cutremur mare! Primarul propune schimbarea legii: daca un investitor imobiliar consolideaza un bloc afectat de seism, sa i se permita sa construiasca si alte locuinte prin aprobarea unui plan urbanist

Edilul Mihai Chirica a anuntat ca vor fi reluate controalele, in vederea eliberarii tuturor cailor de acces din blocuri, insa vine si cu propuneri pentru ca legislatia "sa devina atractiva si pentru mediul privat in ceea ce priveste consolidarea unor cladiri"."Noi am trimis si catre toate asociatiile de proprietari o scrisoare de-a lungul anului trecut de aproape 2.200 de instiintari asupra obligatiilor pe care le au fiecare administrator si proprietari in ceea ce priveste siguranta cladirii ... citeste toata stirea