Marea companie Jumbo si a dat cu stangul in dreptul la Iasi, cu cateva luni inainte de inaugurare. Sute de ieseni au sustinut interviuri pentru un post la Jumbo Iasi, intr.o baraca de santier, in praf si miros de la veceuri. In urma cu o saptamana, compania a lansat anuntul de recrutare pentru personalul care ar urma sa deserveasca magazinul ce se construieste in zona Socola. Sute de ieseni s-au ingramadit sa aplice pentru un post insa, surpriza!. In locul unui birou clasic, iesenii doritori de ... citeste toata stirea