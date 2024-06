Sute de mii de ieseni sunt asteptati la urne, duminica

Potrivit Autoritatii Electorale Permanente (AEP), peste 810.000 de ieseni, din care 319.683 in municipiul Iasi, sunt asteptati duminica, 9 iunie, la urne, pentru a-si alege primarii, consilierii locali, consilierii judeteni si pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European. In total, la nivelul judetului Iasi au fost amenajate 708 sectii de votare, dintre care 263 in municipiul Iasi, 26 in orase si 419 in comune. Pentru alegerile locale si europarlamentare desfasurate in ... citește toată știrea