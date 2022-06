Sute de mii de ieseni vor avea acces la retele de apa si canalizare

* "Trebuie sa facem aceste investitii pentru ca schimbarile climatice nu mai sunt doar o poveste, iar resursele de apa devin tot mai limitate. Pascani este un centru de greutate pentru compania noastra. In aceasta zona, vom avea proiecte de peste 150 milioane de lei in derulare, in perioada urmatoare", a declarat Mihai Dorus, directorul Apavital IasiApaVital Iasi a semnat cu Primaria Pascani contractul de incepere a lucrarilor de extindere a sistemului de apa si canalizare pe axa 5: Rachiteni ... citeste toata stirea