Sute de soferi, autori ai unor accidente rutiere mortale, circula in continuare pe strazile din Iasi

Practic, nu trece zi fara ca, pe raza judetului, sa nu se inregistreze macar un accident cu victime omenesti. Nu sunt deloc putine cele care se soldeaza cu decese, in marea lor majoritate cei trecuti in nefiinta fiind pietoni. In cursul anului trecut, judecatorii s-au pronuntat in 343 astfel de dosare si nimeni n-a ajuns la inchisoare. Unii conducatori auto au scapat definitiv de stress, fiind achitati. In cursul anului 2022, instantele iesene au pronuntat 304 sentinte pentru ucidere din culpa. ... citeste toata stirea