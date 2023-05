Plecarea lui Maricel Popa din fruntea organizatiei judetene a PSD Iasi a starnit reactii in lant in partid. In timp ce "tabara" deputatilor filialei a rasuflat usurata, alti lideri au interpretat schimbarea ca una fireasca, de "predare a stafetei" catre generatia tanara: presedintele interimar Bogdan Cojocaru, actual prefect, are 39 de ani.In imaginea de mai sus: Bogdan Cojocaru si Maricel PopaPe tot parcursul mandatului lui Popa au existat numeroase tensiuni in filiala, cel mai important ... citeste toata stirea