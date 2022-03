Tabara mobila pe Stadionul Tineretului

O tabara mobila va fi ridicata pe Stadionul Tineretului pentru primirea refugiatilor din Ucraina care vor ajunge in cursul diminetii, cu trenul, la Iasi. "Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritatilor si implicit a cetatenilor ucraineni veniti in Romania, este operationalizata unitatea mobila, formata din 33 de corturi, din care 30 de corturi de 5 x 5 metri si 3 corturi de 12 x 8 metri, care sa asigure cazarea temporara a cetatenilor sositi din zona de conflict", spun ce de ... citeste toata stirea