Primaria a relansat licitatia pentru achizitia unei tabele de marcaj pentru stadionul "Emil Alexandrescu". Valoarea contractului se ridica la aproape 600.000 lei, fara TVA, cost in care sunt incluse si montajul si punerea in functiune. Cu o suprafata de circa 52 mp, tabela de marcaj va avea dimensiunile 9,2 m x 5,6 m. Durata de functionare prevazuta in caietul de sarcini este de minim 100.000 ore.Tabela electronica ar urma sa fie livrata si montata in maximum 90 de zile de la semnarea unui ... citeste toata stirea