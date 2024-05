Tabloul "Ecce Homo" va fi expus joi, pentru prima data, la Muzeul Municipal din Iasi

Aceasta lucrare face parte din colectia Muzeului National Brukenthal, singura institutie din Romania si din Estul Europei care are in colectie o lucrare realizata de artistul italian Tiziano Vecellio sau Titian (1488/ 90-1576)Expozitia aduce in premiera la Iasi una dintre cele mai importante capodopere ale artei europene din Romania, fiind cea mai valoroasa lucrare expusa vreodata in capitala Moldovei. Lucrarea "Ecce Homo" sau "Iata Omul!", realizata in anul 1560 de marele artist italian ... citește toată știrea