Talharie la ceas de seara

Un tanar care a jefuit la propriu un minor furandu-i telefonul mobil a fost pus sub control judiciar de catre judecatori. Acesta a smuls telefonul mobil al copilului si este cercetat pentru infractiunea de talharie calificata."La data de 8 februarie, politistii Sectiei 5 Rurala Raducaneni au retinut pentru 24 de ore, un tanar banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in seara de 7 februarie, ... citeste toata stirea