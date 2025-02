Talharii iesenii sunt obsedati de telefoanele mobile

De la inceputul anului trecut si pana in clipa de fata, pe rolul celor sapte instante din judet au ajuns 807 dosare avand ca subiect "talharia" sau "talharia calificata". Statistic, aproape trei pe zi, ca-n vremea haiducilor din codrul des, cei de prin secolele XVIII-XIX. Sau, daca vreti, a jefuitorilor la drumul mare. E, totusi o diferenta mare, ce ne arata ca am schimbat mileniul. Nu mai sunt la cautare domnitele, galbenii sau bijuteriile. Talharii au devenit obsedati de telefoanele mobile. ... citește toată știrea