Talharii soselelor! Autovip, cei mai mari borfasi dintre transportatorii romani. Zeci de mii de euro, bani negri pe luna si clienti transportati catre moarte

Intr o singura luna, firma Autovip a evazionistului Valentin Manolescu produce cateva zeci de mii de euro, bani la negru din piratarea activitatii de transport. Firma care transporta anual sute de mii de pasageri in tara si strainatate, are declarati zero angajati si o cifra de afaceri de ...o mie de lei. Pasagerii sunt transportati in masini neomologate pentru transportul de persoane pe distante lungi, care se feresc sa opreasca in autogari. Sunt mii de curse ilegale pe care nu le controleaza ... citeste toata stirea