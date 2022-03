Talharit cu repetitie de niste derbedei

Jaf si talharie la Cotnari, cu repetitie, comise de doi tineri, in cardasie cu un alt individ. Acestia ar fi patruns in casa unui barbat din comuna pe data de 4 februarie si l-au amenintat si batut, dupa care i-au furat telefonul si banii.Ca si cum nu era suficient, in seara imediat urmatoare, doi dintre talhari s-au intors la locuinta barbatului ca sa-l fure din nou. De data aceasta, poltistii au stat la panda si i-au prins in flagrant. Tinerii au fost retinuti pentru 24 de ore."La data de ... citeste toata stirea