Talharul care i-a dat banii inapoi victimei in fata judecatorilor a fost trimis, pana la urma, dupa gratii. Prima instanta il lasase liber

Scapat cu o pedeapsa cu suspendare in prima instanta, unui talhar i-a fost transformata sentinta in apel. El va petrece doi ani si 80 de zile dupa gratii, dupa ce a urmarit o pensionara cativa kilometri pentru a o jefui. Reusise sa-i impresioneze pe magistratii Judecatoriei inapoind banii batranei bancnota cu bancnota chiar in sala de judecata. Curtea de Apel a fost mai putin sentimentala.In dimineata zilei de 24 martie a anului trecut, M.P. mersese la slujba de la Mitropolie. De acolo, a ... citeste toata stirea