Talharul din ruinele de la Tigarete a fost trimis 7 ani dupa gratii

Un sir de talharii i-au adus unui iesean o condamnare severa. De la furturi de biciclete, acesta a trecut la telefoane si bani. Schimbarea nu i-a fost cu noroc."Domiciliat" in ruinele fostei fabrici de tigarete, Alexandru Lupu era cunoscut ca hot de biciclete, actionand cu precadere in parcarile supermarket-urilor. In martie anul trecut, un baiat care strangea monede din carucioarele din parcarea Kaufland Pacurari l-a vazut urmarind cu atentie bicicleta lui I.L.Acesta venise la cumparaturi ... citeste toata stirea