Talharul si-a pacalit victima. I-a spus ca-i gasise rucsacul pierdut

* epilogul, unul suprinzator pentru o speta relativ minora * prin sentinta de la finele saptamanii trecute, talharul a fost condamnat la trei ani si doua luni de inchisoare, cu executare in regim de detentie. Din cauza cazieruluiIonut O. poate spune, pe buna dreptate, ca a cazut din lac in put dupa intamplarea din noaptea de 22 septembrie 2022, din Gara Iasi. Omul trebuia sa mearga la Bucuresti, si-a luat cu el un rucsac si nelipsta-i borseta, in care tinea actele si banii. A ratat prima ... citește toată știrea