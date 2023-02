Tanar de 16 ani atacat cu cutitul de un individ care l-a confundat cu altcineva. A scapat ca prin minune

Un pusti de 16 ani s-a aflat in locul nepotrivit, in momentul gresit si in compania cui nu trebuia. El a fost injunghiat de un tanar pe care nici nu-l cunostea. Agresorul nu avea nimic de impartit cu el, ci cu unul dintre insotitorii lui, dar nu s-a uitat unde loveste.In cursul anului 2021, Ciprian Rantar avusese o disputa pe o retea de socializare cu A.A. In urma disputei, Rantar fusese agresat de un grup de tineri in zona Plopii fara Sot. Conflictul se accentuase ulterior, intrucat A.A. ... citeste toata stirea