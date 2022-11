Tanar din Costuleni, baut si fara permis, a sterpelit o masina dintr-o parcare

Politistii din comuna Costuleni, judetul Iasi, au identificat un tanar care, pe fondul consumului de alcool, a furat o masina parcata cu cheile in contact. Barbatul nu detinea permis de conducere. Acesta a fost retinut 24 de ore, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.Politistii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si furt in scop de folosinta."Politistii au identificat un ... citeste toata stirea