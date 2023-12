Un tanar a fost adus in stare grava la spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, cu arsuri pe 75% din suprafata corpului, dupa ce ar fi aruncat o petarda in apropierea unei canistre in care era combustibil, relateaza News.ro. Incidentul a avut loc in cartierul iesean Galata.Tanarul, in varsta de 30 de ani, a aruncat petarda in zona in care se afla o canistra cu combustibil, recipientul luand imediat foc. El a incercat ulterior sa intervina, in conditiile in care acolo se aflau si mai multi copii, ... citeste toata stirea