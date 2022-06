Tanar din Iasi atacat de urs! El a fost dus la spitalul din Fagaras

Un tanar de 19 ani din Iasi, comuna Recea, cioban la o stana, a fost atacat de o ursoaica in aceasta dimineata, in jurul orelor 10.00. Baiatul abia a fost salvat din ghearele ursoaicei de cainii de la stana. Animalul l-a trantit la pamant si cu ghearele l-a lovit in zona gatului, la ochi, pe piept si la cap. Tanarul a fost transportat la spitalul din Fagaras de fiul proprietarului acelei stani la care lucra victima ursului.,,Eram cu oile in zona Iasului, pe langa statia de apa, pe Valea ... citeste toata stirea