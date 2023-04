La data de 25 aprilie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, au desfasurat o actiune operativa, in judetul Iasi, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de pornografie infantila si santaj.Din cercetari a reiesit ca un tanar, de 24 de ani, ar fi produs materiale video cu caracter pornografic in care ar fi aparut, in ipostaze indecente, ... citeste toata stirea