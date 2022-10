Tanar din Pascani ucis in Olanda. Grup de donatii pentru aducerea trupului acasa

Un tanar in varsta de 27 de ani din municipiul Pascani a murit in urma unei agresiuni, ce a avut loc in Olanda, tara unde plecase in cautarea unui trai mai bun. Alexandru Ciornei a fost batut cu brutalitate in noaptea de vineri spre sambata, 14 spre 15 octombrie, iar peste o saptamana a murit intr-un spital olandez, spune mama lui.Tanarul ar fi fost batut de colegii de munca, in locuinta unde erau cazati impreuna. Totul ar fi pornit de la faptul ca pascaneanului i-ar fi fost furati circa 500 ... citeste toata stirea