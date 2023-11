Un tanar care a furat un carucior de copii in urma cu opt luni a fost prins de catre politisti in cursu zilei de sambata."In cursul zilei de 18 noiembrie 2023 politistii Sectiei 8 Politie Rurala Letcani au procedat la retinerea pentru 24 de ore a unui tanar, de 18 ani, din municipiul Iasi care este cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat. Cel in cauza este banuit ca in noaptea de 19/20.03.2023, in jurul orei 23.30 ar fi ... citeste toata stirea